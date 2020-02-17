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Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Candan Erçetin'in 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. Karahan, Candan Erçet'in kendisine 60'ncı doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi alması hakkında ilk kez konuştu

17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:41Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!

Yılın belirli dönemlerinde 'ın Köyü'ndeki çiftliğinde yaşayan Candan Erçetin, 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi almıştı.

'Büyütülecek bir konu değil'

Snob Magazin'indikkat çeken haberi sonrası Hakan Karahan, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Karahan, "Büyütülecek bir konu değil. Çiftliğimizde yaşayan keçiler büyüyor. Candan'ın bana keçi alması beni çok mutlu etti." dedi.

Diziye veda ediyor

Öte yandan, 'Yasak Elma' dizisinde Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan'ın diziden ayrılacağı da öğrenildi.




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Kaynak: Snob Magazin

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