Candan Sabuncu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze töreninde sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Engin Uludağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Merih Tangün, Candan Sabuncu'nun kardeşi Candaş Keresteci, sanatçılar Orhan Alkaya, Dilek Türker, Ersan Uysal, Melih Korukçu, Çiçek Dilligil, Sercan Gidişoğlu, Uğurtan Atakan, Serap Eyüpoğlu, Tolga Yeter, Yalçın Boratap, Aliye Uzunatağan, Rozet Hubeş söz aldılar. Candan Sabuncu'yla nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, hatıralarını paylaştılar.

Cenaze töreni, kürsüde söz alan dostlarının yanısıra İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Candan Sabuncu

Candan Sabuncu 25 Ocak 1944'te Ödemiş'te doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu İBB Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Kendisi 2015'te vefat eden oyuncu ve yönetmen Başar Sabuncu'nun eşidir.

Tiyatro Oyunları:

Beş Para Etmez Oyun, Bahar Noktası, Biz Aşağıda İmzası Olanlar, Kadınlar Da Savaşı Yitirdi, Kanlı Düğün, "Bir Ata, Krallığım", Ağzı Çiçekli Adam, Avanak, Büyük Jüstinyen, Bir Kızılderili Efsanesi, Taziye, Kafkas Tebeşir Dairesi, Schweyk II. Dünya Savaşında, Çalıkuşu, Figaro'nun Düğünü, Antonius Ve Kleopatra, Romeo İle Jüliet, Yaban Ormanı, Ceza Kanunu, Ağzı Çiçekli Adam.

Sinema Filmleri

Kabadayı, Tersine Dünya, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Boynu Bükük Küheylan, Arabesk, Kupa Kızı, Çıplak Vatandaş, Bekleyiş, Bitmeyen Yol, Sevinç Göz Yaşları, Ve Allah Gençleri Yarattı, Beş Şeker Kız, Kırk Küçük Anne, Üç Öfkeli Genç, Tosun İle Yosun, Köroğlu-Dağlar Kralı, Adanalı Tayfur, Yaralı Aslan, Erkek Fatma Evleniyor, Barut Fıçısı, Neşemizi Bulalım, Ne Şeker Şey, Dostluklar Yaşadıkça.

Oynadığı Diziler

Mars Kapıdan Baktırır, Kasabanın İncisi, Sevdim Seni Bir Kere, Baba, Gözlerinde Son Gece.