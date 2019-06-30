30.06.2019 21:31
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Çandarlı'daki orman yangını kontrol altında

Çandarlı'daki orman yangını kontrol altındaİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.

Çandarlı 'daki orman yangını kontrol altında
İZMİR - İzmir 'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.
İzmir 'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildiÇandarlı'daki orman yangını kontrol altında
Kaynak: İHA
İzmir , Dikili , Çandarlı , 3. Sayfa

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