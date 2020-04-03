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ÇANDEF'ten 'bulunduğun yerde kal, virüsü taşıma' mesajı

İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) Başkanı Zeynettin Aydın, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında herkesi bulunduğu şehirde kalarak olası bir taşıyıcılığın önüne geçmeye davet etti.

03.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:25
ÇANDEF'ten 'bulunduğun yerde kal, virüsü taşıma' mesajı
İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) Başkanı Zeynettin Aydın , Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında herkesi bulunduğu şehirde kalarak olası bir taşıyıcılığın önüne geçmeye davet etti.

ÇANDEF Başkanı Zeynettin Aydın, Korona virüsle alakalı olarak bir video çekerek hemşehrilerine hitap etti. Kentte karantina alınan köylere dikkat çeken Aydın, "ÇANDEF olarak Çerkeş ilçemiz Aliözü köyüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Derneklerimizin her konuda Aliözü köylülerimizin yanlarında olduğunu biliyor ve rahatlıyoruz. Bize de ÇANDEF ailesi olarak ne görev düşerse yapmaya hazır olduğumuzu da buradan bildirmek isteriz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde tüm Çankırılı hemşehrilerimizin ve dostlarımızın her daim yanında ve emrinde olduğumuzun bilinmesini isteriz. Elimizden geldiğinde yapabileceğimiz her türlü yardımı yapmaktan kaçmayacağımızı, elimizi sizlere uzatmaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Sizlerden rica ve istirhamımız Çankırımızın bazı köylerinde de karantina hali devam etmektedir. Bulunduğumuz noktalardan Çankırı'ya gitmek suretiyle bir hastalığı taşıyıcı olmayalım. Oralarda bir hastalık var ise onuda buraya getirmeyelim. Bulunduğumuz bölgelerde karantina halimizi devam ettirelim. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Çankırı'nın bu dönemde sancağını bayrağını en yukarıya yükseltmek, güzel bir şekilde temsil etmek için hizmet etmek istiyoruz. Sizlerden ricamız evimizde kalalım, sağlıcakla kalalım" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI
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Kaynak: İHA

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