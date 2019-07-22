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Çandır fasulyesinde çapa zamanı

Konyaaltı Belediyes'nin, Çandır fasulyesinin yeniden hayat bulması için Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı fasulyenin çapalama işlemi yapılıyor.

22.07.2019 14:32 Çandır fasulyesinde çapa zamanı
Konyaaltı Belediyes'nin, Çandır fasulyesinin yeniden hayat bulması için Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı fasulyenin çapalama işlemi yapılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek ve yeniden hayat bulmasını sağlamak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 5 bin metrekare alanda fasulye üretimi yapıyor. Geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan fasulyeler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri eşliğinde çapası yapılıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son yıllarda Çandır fasulyesinin üretiminin azaldığına dikkat çekti. Esen, "Belediye olarak Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek istiyoruz. Bu konuda belediyemize ait alanda üretim yapıyoruz. Çandır fasulyesinin patentini almak için başvuru yaptık. Bölge halkına örnek olarak, Çandır fasulyesinin üretimini arttırmalıyız. Patentini aldığımız zaman Çandır fasulyesini Türkiye'ye tanıtacağız" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Çandır, Güncel

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