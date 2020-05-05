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Çandır Hali'nde üreticiye ücretsiz maske dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Serik Çandır Hali'nde çiftçilere ücretsiz maske dağıttı.

Çandır Hali'nde üreticiye ücretsiz maske dağıtıldı
05.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:06
Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Serik Çandır Hali'nde çiftçilere ücretsiz maske dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran Korona salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tedbirler kapsamında Serik'in Çandır Hali'nde üreticilere ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Atatürk Sanat Eğitim Merkezi ATASEM'de dikilen bin maske hal esnafına dağıtıldı. Çandır Hal üreticileri ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür ederek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maske bulmakta da zorlanıyorduk. Bu konuda bize destek veren başkanımızdan Allah razı olsun" dediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çandır, serik, Güncel, Haber

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