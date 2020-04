Candy Crush Bu Hafta Sınırsız Can Sunacak

Milyarlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen mobil oyun Candy Crush, evde oturanlara güzel bir haber verdi: Yapılan açıklama ile oyunun bir hafta boyunca ücretsiz sınırsız can seçeneği sunacağı dile getirildi. Dünyanın en büyük mobil oyun geliştiricilerinden King, yaptığı resmi açıklama ile 5 Nisan tarihine kadar Candy Crush Saga serisi oyuncularının sınırsız can hakkına ücretsiz olarak sahip olduklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından başlatılan ve insanları evde kalmaya teşvik eden #PlayApartTogether kampanyasına destek olmak istediklerini aktaran King, sınırsız can seçeneği ile oyuncuların istedikleri kadar Candy Crush oynayabileceklerini belirtti.Dünya Sağlık Örgütü, yakın zaman Evde Kal Oyun Oyna başlıklı bir kampanya başlatmıştı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında insanların sosyal mesafeyi korumasının virüsü yenmede çok önemli olduğunu hatırlatan örgüt, bu sebeple insanları oyun oynamaya davet etmişti.Candy Crush ücretsiz sınırsız can seçeneği geliyorKing bugüne kadar yayınladığı oyunlar arasından 7 tanesinde ücretsiz can seçeneğini aktif ettiklerini belirtti. Bahi geçen 7 oyun ise şöyle sıralandı: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga ve Pet Rescue Saga.Salgından etkilenmemek adına evlerinde kalan insanların teknolojiden kopamadıkları bilinen bir gerçekken, genellikle mobil oyun oynadıkları da tespit edilmişti. Klasik King oyunları sınırsız can seçeneğiyle daha çekici hale gelirken, bu oyunları hemen denemek için şaağıdaki indir butonlarına basabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir