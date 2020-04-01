Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Candy Crush Bu Hafta Sınırsız Can Sunacak

Milyarlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen mobil oyun Candy Crush, evde oturanlara güzel bir haber verdi: Yapılan açıklama ile oyunun bir hafta boyunca ücretsiz sınırsız can seçeneği sunacağı dile getirildi.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:49
Candy Crush Bu Hafta Sınırsız Can Sunacak
Milyarlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen mobil oyun Candy Crush, evde oturanlara güzel bir haber verdi: Yapılan açıklama ile oyunun bir hafta boyunca ücretsiz sınırsız can seçeneği sunacağı dile getirildi. Dünyanın en büyük mobil oyun geliştiricilerinden King, yaptığı resmi açıklama ile 5 Nisan tarihine kadar Candy Crush Saga serisi oyuncularının sınırsız can hakkına ücretsiz olarak sahip olduklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından başlatılan ve insanları evde kalmaya teşvik eden #PlayApartTogether kampanyasına destek olmak istediklerini aktaran King, sınırsız can seçeneği ile oyuncuların istedikleri kadar Candy Crush oynayabileceklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, yakın zaman Evde Kal Oyun Oyna başlıklı bir kampanya başlatmıştı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında insanların sosyal mesafeyi korumasının virüsü yenmede çok önemli olduğunu hatırlatan örgüt, bu sebeple insanları oyun oynamaya davet etmişti.

Candy Crush ücretsiz sınırsız can seçeneği geliyor

King bugüne kadar yayınladığı oyunlar arasından 7 tanesinde ücretsiz can seçeneğini aktif ettiklerini belirtti. Bahi geçen 7 oyun ise şöyle sıralandı: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga ve Pet Rescue Saga.

Salgından etkilenmemek adına evlerinde kalan insanların teknolojiden kopamadıkları bilinen bir gerçekken, genellikle mobil oyun oynadıkları da tespit edilmişti. Klasik King oyunları sınırsız can seçeneğiyle daha çekici hale gelirken, bu oyunları hemen denemek için şaağıdaki indir butonlarına basabilirsiniz.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Candy Crush Bu Hafta Sınırsız Can Sunacak - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:10: Şüphe üzerine durdurulan araçta 790 adet uyuşturucu hap bulundu - Haberler 12:08: TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak - Haberler 12:05: İlçe girişinde sürücüler kızılötesi ateş ölçerler ile kontrol ediliyor - Haberler 12:05: Silahla vurularak yaralanan iki çocuk babası hastanede hayatını kaybetti - Haberler 12:03: İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 10:18: Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz