28 Kasım 2018, 16:18
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Caner Erkin'den Estetik Yaptırdığı Söylenen Eşi Şükran Ovalı'ya Destek: Her Zerrene Aşığım

Futbolcu Caner Erkin, 3 ay önce anne olan ve aldığı kilolardan dolayı estetik yaptırdığı söylentileriyle gündeme gelen eşi Şükran Ovalı'ya "Ben senin her zerrene aşığım" diyerek destek verdi.

3 ay önce anne olan oyuncu Şükran Ovalı, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ufak tefek Cinayetler' dizisiyle ekranlara geri döndü. Doğum kilolarını veremeyen ve sinüzit hastası olan Ovalı'nın son hali için estetik yaptırdığı iddia edildi. Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Şükran Ovalı'ya eşinden destek gecikmedi.

"HER ZERRENE AŞIĞIM"

Futbolcu Caner Erkin, estetikli olmadığını ağır bir sinüzit geçirdiği için yüzünün şiş olduğunu söyleyen eşine "Canım eşim. Ben senin her zerrene aşığım! Sen her halinle çok güzel ve özelsin dünyam" notu ile destek oldu.

"BİZ İYİ OLALIM"

Şükran Ovalı ise eşinin romantik yorumuna "Biz iyi olalım sağlıkla aşkla her daim" diyerek karşılık verdi.

"AĞIR BİR SİNÜZİT GEÇİRİYORUM"

Şükran Ovalı hakkında çıkan estetikli yorumlarına sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Hepimizin bildiği gibi, üç ay önce biricik kızımı kucağıma aldım. Hala bebeğime emziriyorum. Doğum kilolarımı da henüz veremedim. Çok kilo aldım. Bundan da asla rahatsızlık duymuyorum. Çok sevdiğim bir ekipten, sevdiğim bir işe konuk olmam istendiğinde bunu da geri çevirmek istemedim, bu ekibin bir parçası olmak istedim. Bebeğimi emzirdiğim için ilaç dahi kullanmadığım bir dönemde hakkımda çıkan estetik haberleri tamamıyla gerçeği yansıtmıyor. Anneler bilir ki bu dönemde saç boyanması bile yasaktır. Aynı zamanda ağır sinüzit geçiriyorum ama önceliğim kızım. İşimde önemsediğim tek şey oyunculuk."

Şükran Ovalı'nın estetik yaptırdığı iddia edilen son hali

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28 Kasım 2018 Çarşamba 16:18



YORUMLAR (11)
FATMANUR: Ya insanlar bir şekilde evliliklerini yürütmeye çalışıyor.Herkes her şeye karışacak illa ki.Size ne..Bunun nesi size dert.Allah bozmasın inşallah..Evladinizi analı babalı büyütün.Her şeyi de takmayın.. Millet her şeye maydanoz olmaya bayılıyor.Bu ne..kendinize gelince bir kaynana ya da görümce laf etti diye çekeme,kavga çıkar.Ama hiç tanımadığın insanların saç rengi için bile konuşma hakkın olsun...
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ZAZA: biz şükran ovalıyı bez bebek nana da sevdik halen seviyoruz sen boşver şükran it ürür kervan yürür
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ASENACİ: Asenayi kacirdin elinden e tabi bununla yetinirsin artik kacan balik buyuk caner efendi....napcan asenayi sen
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TAŞŞ: yani çok normal kadın doğum yapmış annelik daha da güzelleştirmiş içiniz fesatt
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SALAK: Tabi asenayi elinden kacirdi ya artik mecburen buna talim :))))
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