Caner Erkin'den Estetik Yaptırdığı Söylenen Eşi Şükran Ovalı'ya Destek: Her Zerrene Aşığım

3 ay önce anne olan oyuncu Şükran Ovalı, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ufak tefek Cinayetler' dizisiyle ekranlara geri döndü. Doğum kilolarını veremeyen ve sinüzit hastası olan Ovalı'nın son hali için estetik yaptırdığı iddia edildi. Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Şükran Ovalı'ya eşinden destek gecikmedi.

"HER ZERRENE AŞIĞIM"

Futbolcu Caner Erkin, estetikli olmadığını ağır bir sinüzit geçirdiği için yüzünün şiş olduğunu söyleyen eşine "Canım eşim. Ben senin her zerrene aşığım! Sen her halinle çok güzel ve özelsin dünyam" notu ile destek oldu.

"BİZ İYİ OLALIM"

Şükran Ovalı ise eşinin romantik yorumuna "Biz iyi olalım sağlıkla aşkla her daim" diyerek karşılık verdi.

"AĞIR BİR SİNÜZİT GEÇİRİYORUM"

Şükran Ovalı hakkında çıkan estetikli yorumlarına sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Hepimizin bildiği gibi, üç ay önce biricik kızımı kucağıma aldım. Hala bebeğime emziriyorum. Doğum kilolarımı da henüz veremedim. Çok kilo aldım. Bundan da asla rahatsızlık duymuyorum. Çok sevdiğim bir ekipten, sevdiğim bir işe konuk olmam istendiğinde bunu da geri çevirmek istemedim, bu ekibin bir parçası olmak istedim. Bebeğimi emzirdiğim için ilaç dahi kullanmadığım bir dönemde hakkımda çıkan estetik haberleri tamamıyla gerçeği yansıtmıyor. Anneler bilir ki bu dönemde saç boyanması bile yasaktır. Aynı zamanda ağır sinüzit geçiriyorum ama önceliğim kızım. İşimde önemsediğim tek şey oyunculuk."

Şükran Ovalı'nın estetik yaptırdığı iddia edilen son hali