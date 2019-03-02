Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasındaki savaş bitmiyor. Oğlunun velayetini alan Atalay, 2 yıl önce Beşiktaşlı futbolcuya dava açıp oğulları için kendisine 50 bin liralık iştirak nafakası ödemesini talep etmişti.

İYİ HABER ALAMADI

Caner Erkin'den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay, önceki günkü duruşmadan iyi haber alamadı.

15 BİN LİRAYA DA İTİRAZ ETTİ

Erkin ve Atalay arasındaki davanın önceki günkü duruşmasında Caner Erkin'in 15 bin liraya da itiraz etmesine Atalay'ın avukatı, "Maddi gücü yerinde babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamamak istemesini kabul edemiyorum" savunması yaptı.

DAVA ERTELENDİ

Bilirkişi, Caner'in 15 bin TL ödemesi gerektiğine karar verirken; dava ertelendi.