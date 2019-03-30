30 Mart 2019, 18:31
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Caner Erkin, Fenerbahçe'ye Geri Dönecek İddiası

Beşiktaş Kulübü gelecek sezon için Caner Erkin ve Adriano ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Milli futbolcu Caner Erkin'in ise Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi.

Siyah Beyazlı yönetim, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı. Caner'in Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.

Beşiktaş'taki ilk sezonunda iyi bir grafik çizen Caner Erkin, bu sezonun geride kalan bölümünde bekleneni veremedi. Bu durum karşısında bir transfer hazırlayan Siyah Beyazlı yönetim, Caner'le ilgili radikal bir karar aldı.

YERİNE GELECEK İSİM BEHICH!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Adriano'nun da sözleşmesinin bitecek olması ve Caner Erkin'le yolların ayrılma kararı sonrası gözler sol bek transferine çevrildi. PSV'de forma giyen Bursaspor'un eski futbolcusu Aziz Behich bu doğrultuda girişimlere başlanan ilk isim oldu.

Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsmail Köybaşı'yla yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ile mücadele edecek yeni bir sol bek transfer edecek.

FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Caner'in adı da yakın zamanda eski takımı Fenerbahçe ile anılmıştı. Ersun Yanal ve milli yıldızın da yeniden birlikte çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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Beşiktaş, Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (12)
MURAT: Bjk liglerin önünde diz çöküp bizi provake eden Caner Erkin e bence fenerbahce kapısı kapanmıstır
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TAKA: ULA BUNİ ALUP DA TURŞUSUNİMİ KURACAKLAR BU NEDUR. . . .
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ADINIZI YAZIN-: hayir gelmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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KENAN: Canercik paranımı vermediler kurtulmuştuk yeniden çubukluyu giyemez
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TEK GERÇEK FENRBAHÇE: Bunu alırsanız tekrar FenerBahçe''ye ihanet edersiniz. . .
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