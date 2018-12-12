Caner Erkin ile Şükran Ovalı Çiftinin Yeni Doğan Bebeği Hastaneye Kaldırıldı

Beşiktaş'ta top koşturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin geçen aylarda doğan bebekleri Mihran Ela'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı tedavisinin yapıldığı ve sağlık durumunun şimdi iyi olduğu öğrenildi.

"HİSLERİMİN TARİFİ YOK"

Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı'nın kız bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Çift bebeklerinin adını Mihran Ela koymuştu. Caner Erkin, doğum sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Caner Erkin paylaşımının altına şu notu düşmüştü: "Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece. Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için. Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun. Ne bir eksik ne bir fazla, CANIMSIN SEN. Mihran Ela... Sizi çok seviyorum aşklarım.Herkese İyi Bayramlar dilerim. "