24 Şubat 2019, 09:19
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Asena Atalay, Sevgilisiyle Tekme Tokat Birbirine Girdi

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Asena Atalay, eğlenmek için gittiği bir mekanda tekme tokat birbirine girdi.

Futbolcu Caner Erkin'le olan evliliği olaylı bir şekilde biten Asena Atalay'ın aşk hayatında bir türlü yüzü gülmüyor.

Son olarak iş adamı Ayberk Kalkavan'ın ilişkisi kısa bir süre önce noktalanan Asena Atalay, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş ile birlikte olduğu iddia edildi. Asena Atalay, geçen hafta bir mekanda Kadir Güneş'le tekme tokat kavga etti.

AİLE ONAY VERMEDİ

Sunucu ve bir çocuk annesi Asena Atalay, Kasım 2018'de gönlünü kendisinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'a kaptırmıştı. Ancak sosyetik iş insanının ailesi, Asena Atalay aşkına onay vermeyince ikili geçen ay yollarını ayırdı. Atalay, magazin dünyasında istenmeyen gelin olarak anılmaya başlanmıştı.

Caner Erkin'in Eski Eşi Asena Atalay, Sevgilisiyle Tekme Tokat Birbirine Girdi">
Ayberk Kalkavan

YENİ AŞKIYLA EĞLENCE KÖTÜ BİTTİ

İddialara göre 29 yaşındaki Asena Atalay, vakit kaybetmeden de gönlünü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş'e kaptırdı. Bir süre gizli gizli görüşen Asena Atalay ile Kadir Güneş, geçen hafta arkadaşlarıyla eğlenmek için soluğu Bebek'teki Angie isimli mekanda aldı. Ancak güzel başlayan eğlence, kötü bitti.

Caner Erkin'in Eski Eşi Asena Atalay, Sevgilisiyle Tekme Tokat Birbirine Girdi">

TEKME ATIP MEKANDAN KAÇTI

Mekanın özel localarında oturan Asena Atalay ile Kadir Güneş bilinmeyen bir sebepten dolayı kavgaya tutuştu. Öfkeden deliye dönen ve ortalık yerde ağza alınmayacak küfürler eden Asena Atalay, kısa süre aşk yaşadığı Kadir Güneş'e herkesin içerisinde tekme atıp apar topar mekandan çıktı.

Caner Erkin'in Eski Eşi Asena Atalay, Sevgilisiyle Tekme Tokat Birbirine Girdi">
Kadir Güneş
Caner Erkin, Asena Atalay, Magazin


YORUMLAR (16)
DÜRBÜNLÜ: ünlülerin midesinin neden çok geniş oldugunu ben biliyorum,,söyliyeyimmi..? ar damarlarının çatlamış olmasıdır..başka hiçbir sebep yoktur.
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HESAP KİTAP: Bu Asena Atalay güzel çekici gelmiyor bana neden se! Bununla birlikte olan erkekler bunda ne buluyor. Medyatik diye mi birlikte oluyorlar. Magazinlere çıkıp isim duyurmak mı amaç anlamadım.
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NEYMAR: ah caner, ne iyi yapmışsın. . .
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MİLLET : Millet ekmek derdin de bunlar reklam gagalanma peşinde! Düşün ülkenin üzerinden parazitler!
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.: Eyt liler oy vermesin denmesine gerek yok vermeyecek zaten.nasıl versin.suriyeli kadar değiller.
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