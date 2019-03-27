27 Mart 2019, 10:02
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Caner Erkin'in Para Koparmakla Suçladığı Asena Atalay'dan Sürpriz Hamle

Futbolcu Caner Erkin, tartışmalı bir şekilde boşandığı ve kendinden para koparmakla suçladığı eski eşi Asena Atalay, sosyal medya hesabından tanıtımlar yaparak para kazanmaya başladı.

Caner Erkin'le eski eşi sunucu Asena Atalay arasında savaş bitmiyor. Oğlunun velayetini alan Atalay, Erkinden oğulları için 50 bin lira iştirak nafakası istemiş ancak mahkeme talebi reddetmişti. Ünlü futbolcu bu olaydan sonra sosyal medya hesabından "Genç ve sağlıklı bir insan olarak para kazanmasını tavsiye ediyorum" paylaşımıyla göndermede bulunmuştu.

TANITICI REKLAM YAPMAYA BAŞLADI

Bu olayın ardından Asena Atalay sosyal medyada tanıtıcı reklam yapmaya başladı. Genç sunucu, önce gün de Instagram'da bir markanın zayıflama çayını tanıttı. Atalay'ın bu tanıtımlar karşılığı yüksek bir ücret aldığı konuşuluyor.

Magazin, Spor



YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN: nişantaşında yaşamak için yapamayacakları şey yok.
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SEVMEM: Tipe bak çay demle karaktersiz
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STÖ: yanlış stratejeri uygulama sonucu, olacaklara katlanmak zorunda kalır insan okuduğumuz şahıs gibi.
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KZK: Botoks yapanlara bakın hepsi birsirine benziyor
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ADINIZI YAZIN: Ülkemizde gerzek çooooooook bunun tanıttığı ürünleri kapış kapış alırlar. Kadın aklını kullanmaya başladı bunun her yapacağı iş tutar. Bu tanıttığı ürünleri kendisi bile kullanmıyordur . Ama iş yapar
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