Caner Erkin'in Sol Baldır Arka Adalesinde Yırtık

Beşiktaş Kulübü
, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında dün akşam Galatasaray
ile oynanan maçta sakatlanan Caner Erkin
'in durumu ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin'in Beşiktaş sağlık ekibi tarafından yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edildiği belirtildi. Siyah beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Galatasaray,Beşiktaş Spor Kulübü,Caner Erkin
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:14