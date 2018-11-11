Caner Erkin Şanssızlıktan Yakındı!

Beşiktaş 'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin bu sezon şansın kendilerine gülmediğini söyledi.

Siyah-Beyazlı oyuncu, " Bursa , F. Bahçe ve Konya maçlarında önde olmamıza rağmen berabere kaldık. Ayrıca farklı kazanacağımız Genk maçında yine talihsiz bir gol yedik." dedi.

Caner Erkin sözlerini, "Futbolda şans önemli bir faktör ama hiçbir maçta bize yardım etmedi. Bizim hem rakibi hem de şanssızlığımızı yenmemiz şart" ifadeleriyle tamamladı.

Beşiktaş ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Caner Erkin, bu sezon 20 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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