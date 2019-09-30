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Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında Caner Erkin'e tepki yağdı.

30.09.2019 11:40

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etmişti. Özellikle Beşiktaş taraftarı skor nedeniyle futbolculara ve Abdullah Avcı'ya tepki gösterirken maç içince Caner Erkin'in olduğu bir pozisyon sonrasında oklar milli futbolcuya döndü.

CANER ERKİN'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mücadelenin 84. dakikasında Trabzonspor atağında Nwakaeme sol tarafta topla buluştu ve içeriye katetti. Golcü oyuncu pasını sağ kanattan bindirme yapan Donis Avdijaj'a verdi, ancak oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Yaşanan bu pozisyonda Caner Erkin, kendi kanadından bindirme yapan Avdijaj hiç mücadelede bulunmaması hatta pozisyon devam ederken saha içinde yürümesine tepki yağdı.

İşte Caner Erkin için yapılan paylaşımlardan bazıları;

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Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(38)
SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:Bizim ıskartaya çıkarttığımız futbolculara dört elle sarıldı sevgili Beşiktaş camiası. . Şimdi neden isyan ediyorlar anlamadım gitti. İyi bir topçu olsa Fenerbahçe bırakırmıydı?Sevgili Caner gönül işlerine baksın dursun. . .
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KARTAL GOL GOL GOL:AHMET DURSUN , İLHANMANSIZ, PASCAL NOUMA , NİHAT şu 4 oyuncuyu transfer edin yeni sezondaki oyunculardan daha iyi oynarlar.
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HAKAN:1 Caner , 2 Oğuzhan 3, Boyd 4, Lens, 5 Necip , 6 Dorukhan . . . . AĞA ÇÖP OYUNCULAR BUNLAR REZİLSİNİZ. . . .
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ALPER TS:beşiktaş eski günlerine döner ama diğer 2 istanbul takımı üzerlerindeki lekeyi nasıl temizler
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ADINIZI YAZIN:beter olunnn
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GADDAR:Halbuki Deirören TFF başkanı iken her şey ne kadar güzeldi !!!
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CAHİL GADDARA:Bak cahil insan şu beynini az kullanmayı denesen diyeceğim ama o kadar da mı kapasiten yok ? Demirören denen adam TFF başkanı iken en çok şampiyon olan takım galatasaraydır.
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GEREKSİZ İNSAN:Tam bir malca yorum.
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ÖNEMLİ OLAN DIŞ GÜZELLİKTİR:Beşiktaş kümeye:)
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PALA:HAHA BETER OLUN LAA
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