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Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

29.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:28Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.
Beşiktaş'ın sahasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyen Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine layık görüldü.
Açıklanan ilk 11 şu şekilde:
Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).

Caner Erkin, Enzo Roco, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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