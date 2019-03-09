Tek Yürek Dizisinin Yeni Transferi Caner Kurtaran Kimdir?

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı dönemde cezaevine girerek setten ayrılmak zorunda kalan ve gündeme bomba gibi düşenCaner Kurtaran, TRT 1'in sevilen dizisine konuk oyuncu olarak ekranlara geri döndü. İşte, Caner Kurtaran'ın hayatı...

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydınıMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Caner Kurtaran, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.

AMATEM'DE TEDAVİ GÖRDÜ

Yaprak Dökümü dizisi sırasında iki kez uyuşturucu yüzünden gözaltına alındı, dizi kadrosundan çıkarıldı.Caner Kurtaran'ın dizide canlandırdığı Şevket Tekin rolü Hasan Küçükçetin'e verildi. Caner Kurtaran,AMATEM'de ("Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi) tedavi gördü. 2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Özge Özberk, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Begüm Birgören, Saygın Soysal, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer,Sermiyan Midyat başrollerde oynarken, Caner Kurtaran Öğretmen Mehmet karakterini canlandırmıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NDEKİ ŞEVKET KARAKTERİ İLE TANINIYOR

2006 - 2007 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı. 2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide Semih karakterini canlandırırken Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören,Emre Kızılırmak ile birlikte rol aldı.