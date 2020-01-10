Caner Özyurtlu kimdir? Caner Özyurtlu nereli, kaç yaşında?

Elveda Rumeli ve Ulan İstanbul dizilerinde canlandırdığı karakterlerle seyircinin beğenisini topladı. Caner Özyurtlu 1986 yılında İstanbul'da doğdu.Resim bölümünde eğitim gördü. 2013 yılında da Müge Özen ile nikah masasına oturdu. Caner Özyurtlu dizileri, filmleri...

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Özyurtlu, 23 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2005 yılında İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Lisede okurken bir yandan da İzmit Şehir Tiyatroları Tiyatro Okulu'na devam etti. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünde eğitimine başladı.

Başarılı oyuncu, 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde yer alıyor. 2009 yılında abisi Alper Özyurtlu ile birlikte "Ac Film" yapım şirketini kurdu ve sinema filmleri, müzik videoları, televizyon projeleri üretiyor.

2007 - 2009 yılları arasında "Elveda Rumeli" adlı dizide Ispanak Namık karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Ulan İstanbul" adlı dizide çetenin bilgisayar dehası Bahadır rolünü üstlendi. 2015 yılında yönetmenliğini yaptığı "Yok Artık" adlı sinema filmi sinema salonlarında yerini aldı. 29 Mayıs 2015 tarihinde vizyona giren "Hayalet Dayı" filminde başrolde oynadı.

Caner Özyurtlu, 13 Kasım 2013 tarihinde Müge Özen ile dünyaevine girdi.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2004 Okul

2006 Sınav

2007 Plajda Kız Tavlama Kılavuzu

2009 Ev - Yapımcı, senarist ve yönetmen

2012 Görünmeyenler - Yapımcı, senarist

2013 Nergis Hanım - Yapımcı

2014 Ümmü Sibyan: Zifir - Yapımcı

2015 Hayalet Dayı/ Hesapta Aşk/ Yok Artık

2020 Biz Böyleyiz - Senarist, yönetmen

2002 Dadı

2003 Hayat Bilgisi

2004 Tam Pansiyon

2005 Nefes Nefese

2006 Kızlar Yurdu

2006-2008 Doktorlar

2007 Ters Yüz

2007-2009 Elveda Rumeli

2008 Hastasıyız Kamil

2011 Bizim Yenge/ Tövbeler Tövbesi

2014 Her Sevda Bir Veda/ Ulan İstanbul

2016 Deli Saçması-Senarist