Caner Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Caner Şahin oldu. TKP adayı Caner Şahin, MUĞLA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MUĞLA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Caner Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve MUĞLA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Caner Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MUĞLA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MUĞLA aday yarışı ve MUĞLA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MUĞLA Seçim Bilgileri

MUĞLA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MUĞLA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Caner Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Caner Şahin, MUĞLA yarışında % 0,23 oranında aldığı oy ile 10'nci oldu. Caner Şahin toplamda 1.406 adet oy sayısına ulaştı.

Caner Şahin Kimdir?

Caner Şahin,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde TKP Muğla Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP MUĞLA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.