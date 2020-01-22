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Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner ile Elneny tartıştı. Caner, Elneny'nin boğazına uzanıp sonra yüzünden ittirdi.

22.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:31

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında , 2-1 öne geçtiği mücadelenin 71. dakikasında 3-2 geriye düşerken bu golün ardından Caner Erkin ile Elneny tartıştı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi.

OĞUZHAN VE GÖKHAN KAVGAYI AYIRDI

Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı

Caner Erkin, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (12)
TİNERCİ BJK HOLLANDA:Avci defol artik
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ADİL:Avcı avcı para yok kovamıyorlar adamda para sıcak gitmiyor
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12345:ulan beşiktaşı ne hale getirdiniz be abdullah avcıyla olmaz adamın ne başarısı var ki beşiktaşın başına getirdiler. yeni gelen yabancılar hiç iş yok burak güven oğuzhan ve bir çok futbolcular bittik adamlar doymuş adamlarda ruh yok
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MURAT ÜNLÜTÜRK:Besiktasin öz evlatlarina bu kadar sabir gösterseydiniz bugün bu halde olmazdiniz
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ADINIZI YAZIN:Ligin değeri gün geçtikçe düşüyor insanlar futboldanda soğutuyorlar
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KİM:şaşırdık mı hayır caner emre arda gibi adamların sınır dışı edilmesi lazım ülkedeki gençlere kötü örnek oluyorlar.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Daha da beter olun tinerciler sizi helal olsun Erzurumspor
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ÇETO:Daha bunlar Fenerbahçe maçının etkisinden kurtulamamış anlaşılan FB maçı sonrası Atan tutan bjk başkanı nerede ? Hadi konuşun hakem şöyle böyle deyin helloo nerdesiniz nur Çebi avcı bjk yazarları haa anladım şu anda aradığınız kişilere ulaşılamıyor
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BOŞ:Ya sus bıs yapma fenev macı ne alaka on bes macta on tane penaltı kullandınız sızın ıcın hıc ZORLU gecmez bu lıg
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ÇOMARSAVAR:Bu adamın en azından o çöp gökhan çıra kadar haberi yapılmalı.
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