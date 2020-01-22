Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş , 2-1 öne geçtiği mücadelenin 71. dakikasında 3-2 geriye düşerken bu golün ardından Caner Erkin ile Elneny tartıştı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi.

OĞUZHAN VE GÖKHAN KAVGAYI AYIRDI

Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.