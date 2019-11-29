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Caner ve Roco, UEFA Avrupa Ligi 11'inde

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın 11'i açıklanırken, Beşiktaş'tan Enzo Roco ile Caner Erkin de listede yer aldı.

29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:28Caner ve Roco, UEFA Avrupa Ligi 11'inde
UEFA Ligi'nde 5. haftanın 11'i açıklanırken, 'tan Enzo Roco ile Caner Erkin de listede yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'de belli oldu. Bu hafta 11'de Slovan Bratislava'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'tan defans oyuncuları Enzo Roco ve Caner Erkin de yer aldı. Roco maçta 1 gol de kaydetmişti. Başakşehir'e karşı 2 asist yapan Roma'nın İtalyan futbolcusu Lorenzo Pellegrini de haftanın 11'ine seçildi. Porto'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar da 11'de bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:

"Yann Sommer (Mönchengladbach) - Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga) - Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev) Bruno Fernandes (Sporting CP), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev) - Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto)" - İSTANBUL

Enzo Roco, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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