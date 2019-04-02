Caner Yatar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA KARASU belediye başkan adayı olan Caner Yatar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA KARASU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Caner Yatar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA KARASU adayı Caner Yatar kimdir? BTP SAKARYA KARASU adayı Caner Yatar yüzde kaç oy aldı?

Caner Yatar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA KARASU belediye başkan adayı olarak gösterilen Caner Yatar KARASU ilçesinde % 0,74 oranında oy almıştır. KARASU ilçesinde % 0,74 oranında oy olan Caner Yatar adlı BTP adayı toplamda 286 adet oy sayısına ulaştı.

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