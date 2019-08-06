Canevim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 10. son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim 10. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Son bölümü izleyen dizinin takipçileri "Canevim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu internette aramaya başladı.

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanını yayınlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

CANEVİM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Canevim dizisinin son bölümünde; yaptığı iş birliğinden oğlunun haberdar olmaması için elinden geleni yapan Feryal ise bir yandan da istediğine ulaşamadığı için başka bir çözüm bulmaya karar verir. Feryal oğlunu, saplantılı Ceylan aşkından kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Ömer de Taylan'ı sevdiği kızdan uzak tutmak için riskli bir girişimde bulunur. Taylan ise her zamanki gibi karda yürüyüp izini belli etmeyecektir. Ömer'in, Taylan'ı yok yere suçladığını düşünen Ceylan ise onu Taylan'dan uzak tutmak için bir çare bulur. Müjgan yüzünden yerinin açık edilmiş olması Elvan için büyük bir gerilim nedeni olur. Bir yandan da atölyede onu istemeyen kadınlarla mücadele etmek zorunda kalır.

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır.

Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.