Canevim 17. bölüm fragmanı yayımlandı! Canevim 16. son bölüm izle

Canevim 16. son bölümüyle Pazartesi akşamı sevenleriyle buluştu. Taylan yine kendinden beklendiği gibi sıra dışı bir hareket yaparak kendini Ceylan'ın gözleri önünde uçurumun kenarına götürür. Canevim 17. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm haberimizde…

CANEVİM SON BÖLÜM İZLE…

17. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Melis, Ömer'e bilmesi gereken bir şey olduğunu söyler. Öte yandan Melis'in gözleri önünde Taylan, Feryal'e Ceylan'ın evlenme teklifini kabul ettiğini açıklar. Taylan, Ceylan'a romantik bir ortamda yeniden evlenme teklifi eder ve çift deniz kenarında sade bir nikahla evlenir.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?