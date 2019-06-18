18.06.2019 18:01
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Canevim 4.bölüm Tanıtımı

"Evlenecek misin bu kızla?"#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...===================================================Kanala Abone Olmak İçin -===================================================Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır.

"Evlenecek misin bu kızla?"

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...

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Kanala Abone Olmak İçin -

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Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan'ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder. Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet'e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar. Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan'ın yaralarını sarmak için tüm aile ailesi ve Hacı Anne'nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan'ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.

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#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz

#Taylan - #ÖzgürÇevik

#Ömer - #ArasAydın

#Günnur - #ZuhalGencer

#Müjgan - #EzgiŞenler

#Elvan - #BurcuTuna

#FeryalTanbay - #NihanBüyükağaç

#MelisKorkmaz - #SimgeSelçuk

#Aytül - #MünireApaydın

#HacıAnne - #BediaEnerÖztep

#Hamza - #RızaAkın

#Ayşe - #ÖmrümNurCamçakallı

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Kaynak: DailyMotion.com
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18:00 Canevim 4.bölüm Tanıtımı
19:01 Her Yerde Sen 2. Bölüm 1. Fragmanı
19:00 80 Yıllık Meşhur Köfteci
09:02 Yaralı Kuşlar 50. Bölüm Fragmanı
09:02 Leke 9. Bölüm - Sezon Finali
16:07 SAVUNMA ÖNCE SİBER DÜNYADA BAŞLAR
09:00 Afili Aşk 2. Bölüm Fragmanı