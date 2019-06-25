Ceylan, Ömer'den ayrılıyor! Canevim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim son bölüm izle

Canevim dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Yıldız, Erim'e olanların ardından oğluyla birlikte Bir kızı hamile bıraktığı söylenen Ömer, gerçekleri Ceylan'a kanıtlayabilecek mi? Olanlar Taylan'ın planı mı? Canevim dizisinin 4. bölümünde neler oldu? 5'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim dizisi hakkında merak edilenler…

CANEVİM SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.

5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Canevim dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında: Ceylan, Ömer'in bir kızla fotoğrafını ele geçirir. Ömer, kız ile alakası olmadığını söylese de fotoğraf işleri değiştirir. Ceylan, yüzüğü parmağından çıkararak ''Bunu bize nasıl yaptın? Hayallerimize nasıl yaptın bunu? Ömer ben sana çok güvenmiştim, bir tek seni sevmiştim. Hem de çok'' diyerek gider. Taylan, nişanın iptal olduğunu Melis'e söyler. Bu arada Ceylan çok kötü durumdadır, ailesi onu sakinleştirmeye çalışır. Kapıya gelen Ömer'i ise Taylan karşılayarak, Ceylan'ın ne halde olduğunu, ona neler yaptığını söyler. Müjgan ise Ömer'in hayatında olduğunu düşündükleri kızın hamile olduğunu ailesine söyler. Elvan, kardeşinin acı çekmesine dayanamaz ve o kızı bulup Ceylan ile birlikte hesap sorar, kız da olanları bir bir anlatır. Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…