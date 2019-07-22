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Canevim'in 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 8. bölüm izle

ATV'nin iddialı dizisi Canevim 8. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Son bölümde Taylan'ın Ceylan için gözünü kararttığı ve herkese rest çektiği görüldü. İzleyiciler ise internette "Canevim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde arama yaptı.

22.07.2019 23:50

Ekranların fenomen dizisi Canevim 8.bölümüyle yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi son bölümde şok gelişmeler yaşandı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler son bölüm izleme linkini araştırdı. Canevim 9. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmaması ise merak konusu oldu. Canevim dizisinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CANEVİM 8.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterdi. Sezgin ve Elvan, kötü sona engel olmak için onları barıştırmaya çalışırken bunun pek de kolay olmayacağını fark etti.

Taylan'ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla oldu. Ceylan'dan sonsuza kadar kurtulmak isteyen Feryal, bir yandan Taylan'ı korumak bir yandan da Ömer ve Ceylan arasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorunda kaldı.

Taylan ise Simla'yı da içine çektiği oyunla, Ceylan'a yaklaşmasının daha kolay olacağını fark etti. Atölyede işe başlayan Elvan'ın uzun süredir kapalı olan telefonuna ihtiyaç duyması, geçmişi ve ailesiyle ilgili korkularını gün yüzüne çıkardı. Müjgan ise davette tanıştığı Yener'le buluşurken, yanlış anlaşılmalara engel olamadı.

Canevim'in 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 8. bölüm izle
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