Canevim neden final yaptı? Canevim 17. bölüm izle

Canevim final bölümü ATV'de Pazartesi akşamı izleyenlerle buluştu. Artık evli bir kadın olan Ceylan, Ömer ile yüzleşir. Öte yandan Ceylan'ın Taylan'a aşkı gözünü kör etmiştir. Canevim 16. bölüm, oyuncuları ve konusu…

CANEVİM 17. SON BÖLÜM İZLE…

17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak son bir oyun daha oynar. Ceylan, en mutlu gününde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır. Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır.

Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi oyun oynar. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir. Öte yandan bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında kaçınılmaz bir yüzleşmeye neden olur.Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır.

Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir.

OYUNCULARI

ATV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Canevim dizisinin kadrosunda; Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Zuhal Gencer Erkaya, Simge Selçuk, Rıza Akın, Nihan Büyükağaç, Burcu Tuna, Bedia Ener gibi isimler yar alıyor.

KONUSU

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızı çok zorlayınca Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Hısr ve kibirden gözü dönen Taylan ise bunu Ceylan'ın yanına bırakmamak için var gücüyle çalışır.

NEDEN FİNAL YAPTI?

Yaz aylarının en çok sevilen dizileri arasında olan Canevim, Eylül ayının gelişi ve diğer dizilerin başlamasıyla reytinglerde kan kaybetti. Bunun yanı sıra ATV'nin yoğun yayın akışı da Canevim'in yayımlanmasını güçleştirerek kanalın final kararı almasına neden oldu.