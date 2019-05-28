Canevim oyuncuları kimler? Canevim konusu nedir?

Güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dizi izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracağı düşünülen Canevim 1. bölümü dün akşam yayınlandı. Televizyonda izlenilen ilk bölüm sonrasında merakları üzerine çeken Canevim dizisine ait araştırmalar başladı. Peki Canevim oyuncuları kimler? Canevim dizisi konusu nedir? Dizi nerede çekiliyor?

CANEVİM OYUNCULARI KİMLER?



Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Canevim'in Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu'nun, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstleniyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı 'Canevim', yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

CANEVİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı. Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği Canevim, İstanbul Beykoz'da çekiliyor.