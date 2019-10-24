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Sirkte dehşet! Canı yanan ayı, terbiyecisine saldırdı

Rusya'da bir sirkte gösteri yapan ayı, seyircilerin gözü önünde terbiyecisine saldırdı. Olay sonrası boynundan ve göğsünden yaralanan terbiyecinin, tedavisi devam ediyor.

24.10.2019 15:14

Rusya'ya bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti'nin Karelya şehrinde kurulan sirkte ayıyla yapılan gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı.

CANI YANINCA TERBİYECİSİNE SALDIRDI

Petrozavodsk adlı sirkte birçok hayvan ve gösterici, çocuklara ve ailelere yeteneklerini sergiledi. Gösterilerde son olarak sahneye bir ayı ve terbiyecisi çıktı. Ayı, eline aldığı el arabasını sürdü. Ardından terbiyecisi ayıyı zincirinden çekerek yeni bir gösteriye başlatmak istedi. Zincirin çekilmesiyle birlikte canı acıyan ayı bir anda terbiyeciye saldırdı.

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN ISIRDI

Ayı, terbiyecinin üstüne çıkıp, boynundan ve göğsünden ısırdı. Gösterileri izleyen çocuklar ve aileler saldırıyla birlikte büyük korku yaşadı. Çocuklar çığlıklar atarken sirk alanında bulunan bir görevli, ayıyı tekmeleyerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ayının bir süre sonra terbiyecinin üzerinden uzaklaştırıldığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GEÇİCİ BİR SÜRE İLE KAPATILDI

Terbiyecinin tedavisi sürerken vücudunda ezilmeler ve ısırmaya bağlı yaralar oluştuğu açıklandı. Olayın ardından sirkin geçici bir süre kapatıldığı öğrenildi.

Sirkte dehşet! Canı yanan ayı, terbiyecisine saldırdı

Rusya, 3. Sayfa, Dünya


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