22 Kasım 2018, 19:25
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Cani Adam, Para Karşılığı Cinsel İlişki Teklifini Kabul Etmeyen Eski Eşini Boğarak Öldürdü

Cani Adam, Para Karşılığı Cinsel İlişki Teklifini Kabul Etmeyen Eski Eşini Boğarak Öldürdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 35 yaşındaki adam, evine davet ettiği eski eşini, para karşılığı cinsel ilişki teklifini kabul etmediği için boğarak öldürdü.

İngiltere'de yaşanan bir cinayet ülkeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre eski eşini evine davet eden 35 yaşındaki adam, cinsel ilişki için para teklifini reddeden kadını boğarak öldürdü.

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEN EŞİNİN BOĞDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 35 yaşındaki Martin Cavanagh, 2011 yılında 31 yaşındaki Sophie isimli kadınla evlendi. İddiaya göre çift, kıskançlıkları yüzünden sürekli kavga edince, 2016 yılında boşandı. Boşanmalarına rağmen eski eşi, Sophie isimli kadının hayatını kontrol altına almaya çalıştı ve yaşadığı ilişkilerin kısa sürmesine sebep oldu. Ortak arkadaşlarının olmasından dolayı sık sık aynı ortama giren çift, tekrar yakınlaşmaya başladı. Bu sırada eski eşini evine davet eden adam, cinsel ilişki karşılığında para teklif etti. Cani adam, teklifini kabul etmeyen teklifini kabul etmeyen eski eşini boğarak öldürdü.

CESEDİ YATAK ODASINDA BULUNDU

Yapılan ihbarı değerlendiren, 31 yaşındaki kadının Londra'daki dairesine girdi. Genç kadını yatak odasınında ölü olarak bulan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin yaptığı soruşturma sonucu, cani adam eski eşi ile hayvanat bahçesinde buluştuktan sonra kadını evine davet etti. Burada eski eşine son kez kendisi ile ilişkiye girmek için 100 pound teklif etti. Cani adam, teklifini kabul etmeyen eski eşini boğarak öldürdü. Yapılan incelemede kadının telefonunda, eski eşinin kendisini taciz ettiği mesajlar da bulundu. Olayı soruşturan savcı, adamın kıskançlığının vahşice bir cinayete yol açtığını açıkladı. Gözaltına alınan adam, şuçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İngiltere,Londra
22 Kasım 2018 Perşembe 19:25



YORUMLAR (10)
RAMBO: Neyseki bu sefer Adana deyilmis.
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YORGO SİRTAKİS: TAM 400 YIL..OSMANLI SANCAĞI ALTINDA..HUZURLU VE ÖZGÜRCE YAŞADIK..OSMANLI GİTTİ..DÜNYADA HUZUR VE GÜVEN KALMADI..BİR YUNAN OLARAK..OSMANLIYI ÇOK ARIYORUZ.
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  • CUMHURİYETİN BEKÇİSİ : Osmanlı Yunanistanı ve diğer milletleri serbest bıraktı. Ondan sonra yıkıldı. Kendi valisi Kavalalı Mehmet Ali paşaya bile savaşta yenilip düşmanı İngiltereden Rusyadan yardım isteyecek kadar aciz bir devletti. Rüşvet, imtiyaz, iltimas, cahillik, bağnazlık, şeriat, eğitimsizlik, çöken ekonomi o 400 yıllık Osmanlıyı çökertti. Bunun sebebi osmanlı hanedanın ta kendisiydi. Günümüzde aynı anlayış devam ediyor. Sonra suçu dış güçlere atıyor. Ne desek boş. Bir sürü ot var memlekette
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  • TAMER : siz osmanlıyı seversiniz TÜRKTEN ÇOK KORKTUĞUNUZDAN OLSA GEREK
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  • KOSTAS DİMİTRİS : Aynen katılıyorum kanka
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