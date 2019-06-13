13.06.2019 09:55
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Cani amcaya ikinci kez müebbet

Bursa'da, yeğenini 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak öldürüp altınlarını alan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Suriyeli sanığın cezası, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı müdahil olmadığı için bozuldu. Yeniden yargılanan sanık müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa'da, yeğenini 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak öldürüp altınlarını alan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Suriyeli sanığın cezası, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı müdahil olmadığı için bozuldu. Yeniden yargılanan sanık müebbet hapse mahkum edildi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Ashalem, 4 aylık bebeğinin gözü önünde öz amcası Bakrı Ashalem tarafından öldürüldü. Cinayet günü olay yerine gelerek gözyaşı döken amca Ashalem gözaltına alındı. Tutuklanan amca hakkında canavarca his saikiyle adam öldürmek ve gasp suçlarından dava açıldı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan amca müebbet ve gasp suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa İstinaf Mahkemesi, davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığa avukatı müdahil olmadığı için kararı bozdu. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Bakrı Ashalem, eski ifadesini tekrarlayarak, "Olayı hatırlamıyorum. Şeytana uydum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Bakrı Ashalem'e aynı cezayı verdi.

Cani amcaya ikinci kez müebbet
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR (12)
MÜHENDİS:Şeytana uymuş muş, şeytanın kendisiyim demiyor da. .
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HATAY:uzatmaya gerek yok hatay ilini görmek isteyen allah için gelip birkere görsün memleket ne halde yazıkkkkkkkkkkk oldu
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BİR BİLEN:Bu suriye politikasını düzeltmeyen çok şey bildiğini sanan akıl danışmayan burnun doğrusuna giden muhalefetin söylediklerinden daha fazla mankenlerin şarkıcıların sözlerine cevap veren sürekli hakaret eden zihniyeti sonucudur. Hani 2 gün içinde şamda namaz kılınacaktı. ne oldu. kandırılmış olmayasınız. unutmayın dünyanın en akıllı insanı akıl danışandır. çok bildiğini sanan çok yanılır. biriniz bunu anlatın be kardeşim. Ben olsam ülkeyi yönetenlerin danışmanlarını hepsini çöpe atarım. bu adamlar
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.İSTANBULL:Kendi ülkesinde olsa idam edilir çoktan
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.İSTANBULL:Bana bakın ankarada ki ler bu kişileri gönderin nereye gidiyorlarsa derhal yada sizde beraber
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