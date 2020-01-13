Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü

Rusya 'nın Kirov kentinde yaşayan 21 yaşındaki Maria Plenkina, 3 yaşındaki kızını evde kilitleyip parti yapmaya gitti. Suları da kapatan kadının küçük kızı, açlıktan ve susuzluktan çamaşır tozu yedi.

Dünyayı dehşete düşüren olay 13 Şubat 2019'da yaşandı. Eğlenceye düşkün olan anne Maria Plenkina, çocuğunu suları kapattığı evinde kilitli bir şekilde bırakarak eğlenmeye gitti. Kendisi partilerde eğlendiği sırada çöp içindeki evinde bıraktığı çocuğu açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

CESEDİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Minik çocuğun cesedi 3 gün sonra büyükannesi tarafından bulundu. Plenkina'nın annesi kızından haber alamayınca evine gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Torunu çıplak bir vaziyetteydi ve nefes almıyor. Büyükanne, torununun öldüğünü anladı ve durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler çocuğun cansız bedenini incelenmesi için adli tıp morguna kaldırırken, annesini arama çalışması başlatıldı.

Arkadaşıyla parti verdikleri evde bulunan kadın, o ana kadar çocuğunun öldüğünden dahi haberdar değildi. Gözaltına alınan kadın çocuğunu evinde yalnız bıraktığını ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiğini kabul etti.

İFADELER KARŞISINDA HERKES BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Adını açıklamak istemeyen bir polis yetkilisi genç kadının sorgusunda tüm suçlamaları kabul ettiğini ve çocuğunu bıraktığını soğuk kanlılıkla söylediğini belirtti. "Evet onu evde bıraktım, suları da kapattım" dediğini aktaran emniyet görevlisi, ifadeler karşısında kendisinin de büyük bir şok yaşadığını söyledi.

12 YIL HAPİS İLE CEZALANDIRILACAK

Bir süredir yargılaması devam eden cani anne hakkında mahkeme kararını verdi. Çocuğunun zalimce ölümüne sebep olmaktan dolayı 8 ila 20 yıl hapis ile yargılanan kadının 12 yıl hapis ile cezalandırıldığı açıklandı.

Mahkemede ilk ifadesini değiştiren cani anne, "Onun ölmesini asla istemedim. Onu evde yalnız bırakmam doğru değildi" dedi. Mahkeme, genç annenin kızının ölmesi için kasıtlı olarak evde bıraktığına hükmetti.