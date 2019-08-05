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Cani anne! Yeni doğurduğu bebeğine deterjan içirip balkondan attı

Tayland'da 18 yaşındaki cani anne, deterjan içirdiği yeni doğurduğu bebeğini balkondan aşağı atıp ölümüne neden oldu.

05.08.2019 20:33
Cani anne! Yeni doğurduğu bebeğine deterjan içirip balkondan attı

Tayland'ın Nonthaburi şehrinde 18 yaşındaki cani anne, geçtiğimiz salı günü yeni doğurduğu bebeğini siyah poşetin içine koyup üçüncü kattan aşağı attı. Konteyner kenarına çarpan bebek, daha sonra içine düştü. Bir komşu tarafından ağır yaralı olarak bulunan bebek, hastaneye kaldırıldıktan bir kaç gün sonra hayatını kaybetti.

Polisin yayınladığı binaya ati güvenlik kamerası görüntülerinde siyah poşet içinde bulunan bebeğin sert bir şekilde çöp konteynerine çarptığı görülüürken olaydan sonra kaçananne ve 23 yaşındaki erkek arkadaşı Jay'i yakalandı.

Olay yerine getirilen anne, polise çocuğunu nasıl fırlattığını gösterirken verdiği ifadede, "Evdeyken aniden karnımda bir sıkışıklık hissedince tuvalete gittim. Bebek doğunca, erkek arkadaşımdan olmadığı için erkek ondan gizlemek istedim" dedi.

BEBEĞE ÖNCE DETERJAN İÇİRMİŞ

Panik yapınca önce bebeğin üzerine zehirli deterjan döktüm daha sonra deterjanı ağzına boşalttım. Daha sonra bebeği poşete koyup balkondan attım."

Olaydan haberi olmadığını söyleyen Aom'un erkek arkadaşı, olay günü kız arkadaşının kendisinden tuvalet bezi almasını istediğini ve evde kendisini tek başına bırakmasını istediğini söyledi. Bir süre sonra eve geri geldiğinde kız arkadaşının evi temizlediğini bu nedenle hiç bir şey fark etmediğini belirtti. Bebeğe ait kan örnekleri incelendiğinde de bebeğin Aom'dan olduğu tespit edildi.


Tayland, Bebek, Anne, Dünya, Güncel

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