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Cani babaanne torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, daha sonra penseyle etlerini kopardı!

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu, babaannesi tarafından pense ile etleri kopartılarak darp edildi. Komşu tarafından ortaya çıkarılan olay sonrası babaanne tutuklandı.

31.07.2019 22:58
Cani babaanne torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, daha sonra penseyle etlerini kopardı!

Çin'de ailesi tarafından babaannesine emanet edilen kız çocuğu vahşice darp edildi. Cani babaanne kız çocuğunu elektrik kablosuyla kırbaçladı ve penseyle etlerini kopardı.

VÜCUDUNDA BİRÇOK İZ MEYDANA GELDİ

Olay Çin'in Henan eyaletinde yaşandı. Anne ve babası şehir dışında çalışan kız çocuğu babaannesine emanet edildi. Babaannesi ise torununa vahşice şiddet uyguladı. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle elektrik kablosuyla dövülen ve penseyle etleri kopartılan kız çocuğunun vücudunda birçok iz meydana geldi.

ÖĞRETMENLERİ ANLAMADI

Komşu tarafından ortaya çıkarılan olay Çin'de şaşkınlıkla karşılandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından babaanne tutuklandı. Polis babaannenin suçlu bulunması durumdan büyük bir ceza alacağını ifade etti. İşkenceye maruz kalan kız çocuğunun öğretmeninin ve arkadaşlarının durumu anlamaması ise merak konusu oldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, 3. Sayfa

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