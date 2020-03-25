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Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan Siirt'te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır'ın canı Siirt'e has lezzetlerden büryan çekince 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi.

25.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:41

Siirt 'te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince 155 polis hattını arayarak Siirt'e özgü lezzetlerden büryan siparişi verdi. Ekipler de Mehmet amcanın isteğini yerine getirerek büryanı eve teslim etti.

"BÜRYAN İSTEDİM EKİPLER GETİRDİ"

Afet Evler Mahallesinde yaşayan Mehmet Bakır (67) adlı vatandaş 155 polis hattını arayarak, büryan talebinde bulununca harekete geçen Vefa Destek gurubu vatandaşın ihtiyaçlarını market ve büryan salonundan karşılayarak, konutunda kendisine teslim etti. İsteğinin yerine geldiği için yetkililere teşekkür eden Mehmet Bakı, "Bu hizmeti sunan herkesten Allah razı olsun. Devletin aldığı tedbirlere uyuyoruz, büryan kebabı istedim ve ekipler sağ olsun getirdi"

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Bakır, Siirt, Polis, Yaşam, Güncel

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Siirt'te Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi

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