13.06.2019 22:42
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Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı!

İspanya'da cani kadın, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen sevgilisinin dilini ısırarak kopardı. Talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İspanya'nın Barselona şehrinde Adaia Lopez Esteve isimli kadın, kendisinden ayrılmak isteyen erkek arkadaşını son kez öpmek istedi. Kadın öpüşme sırasında sevgilisinin dilini kopardı.

"DİLİ YERE TÜKÜREREK KAÇTI"

Dehşet verici olay Barselona'da yaşandı. Adaia Lopez Esteve isimli kadın daha öncede ayrıldıkları sevgilisiyle tekrar barıştı. Çift daha sonra şiddetli şekilde kavga edip ilişkilerini bitirmeye karar verdi. Cani kadın, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine, "Seni son kez öpmek istiyorum." dedi. Başına geleceklerden habersiz adam bu teklifi kabul etti. Öpüştükleri sırada Esteve, sevgilisinin dilini ısırarak kopardı. Daha sonra ise dili yere tükürerek evden kaçtı.

"SESSİZ KALMA HAKKIMI KULLANIYORUM"

Talihsiz adamın imdadına komşuları yetişti. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınarak dili dikildi. Olay sonrasında tutuklanan kadın ifadesinde sessiz kalma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Kadın 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cani kadın, Seni son kez öpmek istiyorum deyip sevgilisinin dilini kopardı!
Barselona, İspanya, 3. Sayfa

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