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Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu

Diyarbakır'da cani katil, önce kesici aletle yaraladığı adamın ağzını toprak doldurup boğdu. Polisin araştırması sonucu yakalanan katil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:52

Dün sabah merkez ilçesi Beşyüzevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde delici alet yarası bulunan Recep Coşkun'un ağzının da toprak dolu olduğu görüldü.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Coşkun'un cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı C.T.'yi (31) saklandığı adreste gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedilirken, C.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu

Recep Coşkun , Kayapınar, Sabah, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
KAĞAN:boşverin cana kıymayı, ben müslüman olarak , karşımdaki incinmesin diye yüksek sesle bile konuşmam. Bu ne canilik yahu.
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