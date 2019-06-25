Cani katil mahkeme salonunda bir anda intihar girişiminde bulundu

Amerika'nın Nebraska eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Aubrey Trail isimli adam sosyal medyada tanıştığı Sydney Loofe isimli kadının öldürdükten sonra 25 yaşındaki kız arkadaşı Bailey Boswell'in yardımı ile cesedini parçalamaktan yargılandığı davada aniden ayağa kalkıp '' kız arkadaşım Bailey masumdur'' diye bağırdıktan sonra henüz ne olduğu belli olmayan keskin bir alet ile boğazını kesti.

Kanlar içinde yere yığılan, bilincini kaybeden Trial, görevliler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

CESET BİR ÇUKURUN İÇİNDE BULUNDU

Kendisinden 19 gün boyunca haber alınamayan Sydney'in parçalanmış vücudu Nebraska'nın taşra olan bölgesinde bir çukur içinde çöp poşeti içinde bulunmuştu.

2017 yılından beri cinayet suçlaması ilke yargılanan Trial'in bu süre içinde iki kez kalp krizi geçirdiği belirtilirken boğazını kestikten sonra durumunun nasıl olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Mahkemenin ne zaman kaldığı yerden devam edeceği bilinmezken Trial ve ve kız arkadaşı suçlu bulunmaları halinde idam cezası alma ihtimallerinin çok yüksek olduğu belirtildi.