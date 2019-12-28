Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti

Çin'in Hainan eyaletinin Tunchang şehrinde görev yapan bir anaokul öğretmeninin sınıfta küçük çocukları darp ettiği görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü.

ÇOCUKLAR UYUYAMAYINCA ÇILGINA DÖNDÜ

Olay, Çin'in Hainan eyaletine bağlı Tunchang kentinde meydana geldi. Xinhua Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre, anaokulunda bir sınıfta, çocuklardan bazılarının uyku vaktinde uyuyamaması üzerine öğretmen çılgına döndü.

ÇOCUKLARA "KENDİNİZİ TOKATLAYIN" DEDİ

30'u aşkın çocuğu sıraya dizen cani öğretmen, önce çocukların kendi kendilerini tokatlamalarını istedi. Kendilerini istediği şekilde tokatlayamayan küçük öğrencilerden bazıları öğretmen tarafından darp edildi.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü, özel bir anaokulunda meydana geldi. Çocuklara kendilerini olabildiğince sert tokatlamalarını isteyen öğretmenin, istediğini yapamayan öğrencileri darp ettiği görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Cani öğretmen, izleyenlerin içini burkan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Öte yandan olayın meydana geldiği anaokulunun uluslararası standartta bir anaokulu olduğu ortaya çıktı.