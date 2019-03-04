Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü

Hindistan'ın Ghazipur bölgesinin Dildarnagar şehrinde sapık adam, komşusunun kızı olan 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup daha sonra üzerine benzin döküp yaktı. Talihsiz kızın çığlıklarını duyan komşuları eve girip kızı en yakın hastaneye kaldırdılar ancak küçük kız yolda hayatını kaybetti. Polis zanlıyı arama çalışmaları başlattı.

Protestolara katılan Hintliler

Hindistan'da meydana gelen olayda, daha önceden de kendisini sürekli taciz eden ve kendisi ile kaçmasını isteyen cani sapık, 16 yaşındaki kızın yalnız olduğu bir sırada evine geldi. Küçük kız evden ayrılmasını istedi ancak sapık kabul etmedi.

TALİHSİZ ÇOCUĞU BENZİN DÖKÜP YAKTI

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapık, daha sonra talihsiz kızın üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan diğer komşuları eve girip kızı en yakın hastaneye kaldırdılar.

HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİ SIRADA HAYATINI KAYBETTİ

Ghazipur emniyet amiri Arvind Chaturvedi, kızın vücudunda ağır yaralar olduğu için Varanasi şehrinde bulunan daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği ama yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın ve daha önce hakkında şikayetçi olduğu ve olay ile ilgisi olabileceği tahmin edilen kardeşin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.