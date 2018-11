- Canice vurulan talihsiz köpek yaşam savaşını kaybetti

20 Kasım 2018 Salı 15:03



20 Kasım 2018 Salı 15:03

- Canice vurulan talihsiz köpek yaşam savaşını kaybettiYakın mesafeden boynuna ateş edilen köpeğin vücudunda onlarca saçma bulunduISHAKYO Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi önder Durmuş: "Vurulma şekline baktığımızda, maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık""Bu canların artık kanunda mal değil, can olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz"ISPARTA - Isparta Deri Organize Sanayi bölgesinde boynuna silah dayanarak vurulan talihsiz köpek, tedavi altına alındığı Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde öldü. Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Önder Durmuş, "Biz, hayvan bulunduktan sonra çekilen röntgen filmlerine ve vurulma şekline baktığımızda, maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık. Hayvanın boynunun altına bizzat tüfek dayanmış, son derece yakın mesafeden ateş edilmiş. Saçmalar boynunun altındaki tek noktaya gitmiş" dedi. Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede görev yapan güvenlik görevlisi kendisine uzak bölgeden silah sesi ve köpek inlemesi duydu. Daha sonra çevreyi kontrol etmek için dışarı çıkan güvenlik görevlisi, uzak noktadan bir aracın hızla uzaklaştığını fark etti. Olaydan 1 gün sonra ortaya çıkan yaralı köpeği fark eden çevredekiler, durumu ISHAYKO Derneği'ne ihbar etti. Bölgede rutin bakım görevini yürüten gönüllülerden olayan ISHAYKO yönetimi ve üyeler, kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde, hayvanseverler tarafından 'Yılışık' lakabıyla bilinen 3-4 yaşlarındaki sokak hayvanının boyun kısmından, yakın mesafeden vurulduğu görüldü. Tedavi altında tüm müdahalelere rağmen öldü Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı hayvanı gerekli tedavileri yapılmak üzere kliniğe götürdü. Röntgeni çekilen talihsiz hayvanın vücudunda onlarca saçmayla olduğu ortaya çıktı. Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altında bulunan yaralı köpeğin, bugün öğle saatlerinde öldüğü öğrenildi."Silah sesi ve yaralı hayvan olayı vurulmayla ilişkilendirildi" İHA muhabirine olayın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulunan ISHAYKO Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Önder Durmuş, "Dernek yöneticilerimize dün bir köpeğin vurulduğu ve yaralı olduğu şeklinde bir ihbar geldi. Biz, dernek başkanımız Aynur Hanımla beraber acilen olay yerine geldik ve köpeği bulduk. Köpek ayaktaydı ama maalesef ciddi bir yara almıştı. Oldukça bitkindi ve ara sıra yatıyordu. Onun üzerine yaptığımız araştırma neticesinde, bize destek olan ve gören şahitler huzurunda bir gece öncesinde saat 19.00 sıralarında bu bölgede silah atıldığı şeklinde bir bilgi geldi. Silah atıldıktan sonra da hafif bir köpek inlemesi şeklinde ses duyulduğunu tarif ettiler. Ama köpeğin vurulduğu şeklinde net bir bilgi veremediler. Biz, ertesi günü yaralı şekilde o hayvanı bulunca olay ilişkilendirildi. Bu bölge, Isparta Vatan Mahallesi sınırları içerisinde kalan tabakhane bölgesi. Yukarı bölgede Isparta Belediyesi Fen İşleri'ne ait alandan bir gün öncesinde silah sesi geliyor. O silah sesini duyduktan sonra bu bölgede görev yapan güvenlikçi arkadaşı gören o kişi ya da kişiler de araçla hızla bölgeden uzaklaşıyor. Dolayısıyla hayvanın vurulmuş vaziyette bulunması, olayla ilişkilendiriliyor" dedi."Vurulma şekline baktığımızda, maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık" Vurulmuş halde bulunan köpeğin oldukça bitkin ve halsiz olduğunu kaydeden Durmuş, karşılaştıkları korkunç manzarayı şöyle anlattı: "Bizim üzüldüğümüz bir diğer konu da maalesef o vurulan köpek, bizim hayvanseverlerin çok sevdiği ve bizim 'Yılışık' olarak tarif ettiğimiz, son derece uysal bir hayvan. Biz, hayvan bulunduktan sonra çekilen röntgen filmlerine ve vurulma şekline baktığımızda, maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık. Hayvanın boynunun altına bizzat tüfek dayanmış, son derece yakın mesafeden ateş edilmiş. Saçmalar boynunun altındaki tek noktaya gitmiş.""Bu canların artık kanunda mal değil, can olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz" "Artık hayvana şiddete 'dur' dememiz gerekiyor" diyen Durmuş, "Yeni yasa çıkacak. 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 'Sokak Hayvanları Yasası' da var. Biz, acilen bu canların artık kanunda mal değil, can olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki insanlara bir hukuksuz davranış olduğunda, eziyet-ölüm veya cinayet işlendiyse bu hayvanların da aynı kapsama alınması ve çok acilen de ciddi cezaların gelmesini istiyoruz. Çünkü, bunun başka çaresi yok. Bu canlarla yaşayacağız, bu canlar Allah'ın bize hikmeti. İnsanlarımızdan rica ediyoruz; kesinlikle bu canlara zarar vermeyelim, aksine hep birlikte koruyalım. Halkımızdan bu konuda özellikle destek istiyoruz" şeklinde konuştu."Bilgisi olanların yardımcı olmalarını istiyoruz" Isparta Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün, olaya hassasiyetle yaklaştığına, titiz bir çalışma yürüttüğüne değinen Durmuş, "Sağ olsun, Valiliğimiz ve emniyet birimlerimiz bu konuda çok hızlı bir biçimde aksiyon alarak, ekiplerini olay yerine sevk ettiler. Biz, bu olayın failinin, bu caninin çok hızlı bir şekilde Isparta Valiliği ve Emniyeti tarafından bulunmasını ve olayın çözülmesini istiyoruz. Bu konuda emniyet güçlerine olan güvenimiz tam. Şu anda olay adli makamlara iletildi. Konu detaylı olarak araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgisi olan tüm halkımızdan da emniyetimize yardımcı olmalarını özellikle rica ediyoruz" dedi.