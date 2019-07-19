Canik Belediye Başkanı Sandıkçı 100 günlük icraatlarını anlattı

Canik
Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, görevde bulunduğu 100 gündeki çalışmalarını anlattı.
Sandıkçı, Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Canik Belediyesi 2019 Yerel Buluşmalar Değerlendirme Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şeffaf belediyecilik anlayışının gereği her 100 günde bir buluşma düzenleneceğini söyledi.
Yerel seçimlerde üzerlerine aldıkları sorumluluğun bilincinde bulunduklarını dile getiren Sandıkçı, vatandaşların beklentilerine ve ilçenin sorunlarına vakıf olduklarını, bu kapsamda planlamalarını yaparak yol haritalarını belirlediklerini anlattı.
Öncelikle kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun sağlandığını, tasarruf tedbirlerinin hemen her alanda uygulandığını belirten Sandıkçı, "Lüksten, gösterişten uzak anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 100 günlük süreçte asli işlerimizi önceleyerek hareket ettik. Büyükşehir Belediyemizle uyumlu şekilde ilçemizin imar, kentsel dönüşüm, altyapı, yol ağları, kanalizasyon, içme suyu gibi sorunlarını ortadan kaldıracağız. İşlemeyen sistemi verimli hale getirerek yüzde 100 vatandaş memnuniyetini hedefliyoruz." dedi.
Belediye müdürlüklerini yeniden yapılandırarak ihtiyaca cevap verir hale getirdiklerine işaret eden Sandıkçı, "Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak insana ve çevreye saygılı, adaletli, ilkeli, kaliteli, güvenilir, şeffaf, denetlenebilir, çalışkan, ortak aklı önemseyen, asli önceliklerine yönelerek çözüm odaklı hizmetler üreten, günü değil, geleceği kurtaracak projelerle yüksek yaşam kalitesini tüm mahallerine yaygınlaştırmış, hayalperest yaklaşımlardan uzak, ayakları yere basan, hedefleri olan, sistemli, yönetilebilir, önünü görebilen marka bir ilçe oluşturacağız." ifadesini kullandı.
Sandıkçı, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.
Toplantıya AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, MHP İlçe Başkanı Ahmet Aydın, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.