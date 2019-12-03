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Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hayata Engel Yok" projeleri kapsamında 85 akülü engelli aracını ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını söyledi.

03.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:06Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak
Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hayata Engel Yok" projeleri kapsamında 85 akülü engelli aracını ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını söyledi.

Başkan Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Engellilik görmemek, duymamak ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel yüreklerdedir. Şuan engelsiz olabiliriz, engelsiz oluşumuzun ileriki yaşamımız için bir garantisi yok. Yaşayan her canlı, her insan engelli adayıdır. Bu nedenle engelli olmak bir kusur, bir eksiklik değildir. Bizler yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızı engelli kardeşlerimize yönelik yapıyoruz. Yollarımız, kaldırımlarımız, parklarımız, binalarımızın tamamı engelli kardeşlerimizin faydalanabileceği bir şekilde yapılmıştır. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir geleneğin mensupları olarak engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaşamlarına dokunmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için eksik olan ne varsa giderme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Belediyemiz 85 akülü aracı engellilere dağıtacak"

Sandıkçı, "Belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, bir nebze de olsa onlara katkıda bulunmak için 85 Akülü Engelli aracını hayırseverlerimizin katkılarıyla 5 Aralık Perşembe günü Atatürk Salonunda Saat 13.00'te sanatçı Kıraç'ın da gönüllü katımlarıyla sahipleriyle buluşturacağız. Belediyemiz kasasından herhangi bir harcama yapmadan gerçekleştirmiş olduğumuz bu projede yer alan tüm yardımsever iş adamlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için devam edecek. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık içerisinde engelsiz bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel

Kaynak: İHA

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