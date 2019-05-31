Canik Belediyesinden çalışanlarına bayram müjdesi

Kaynak: İHA

Canik Belediyesinde Ramazan Bayramı öncesi maaş müjdesi yüzleri güldürdü.Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Temizlik ve Fen işleri Şantiyesini ziyaret ederek belediye çalışanlarına geçmiş dönemden kalma maaş alacaklarının bir kısmının bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdi.Başkan İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı'nda belediye çalışanlarının mağdur olmaması için geçmiş dönemlere ait maaş alacaklarından bir kısmının ödenmesi talimatı verdi. Bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarını işbaşında ziyaret ederek hem bayramlaşan hem de işçilerin moral motivasyonunu artıran Başkan Sandıkçı, "Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bir bayramımızı daha karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye olarak çalışanlarımızla biz büyük bir aileyiz. Bu anlayışla çalışanlarımızın maaş sorunu yaşamayacağı bir mali yapı oluşturacak ve her personelimizin kendisini huzurlu güvenli hissettiği bir çalışma ortamı oluşturarak iş barışını sağlayacağız. Bu vesile ile şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Savaşların olmadığı, gözyaşının akmadığı sağlıklı, mutlu ve birliktelik içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramın 1. günü saat 13.30'da Canik Belediyesi hizmet binamızda gerçekleşecek olan bayramlaşma programımıza tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - SAMSUN