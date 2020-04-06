Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Canik'in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 bin ekmek

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlar için "Komşunu unutma" çağrısıyla kardeşlik seferberliği başlatan Canik Belediyesi'nin çağrısına fırıncılardan destek geldi.

06.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:36
Canik'in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 bin ekmek
Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlar için "Komşunu unutma" çağrısıyla kardeşlik seferberliği başlatan Canik Belediyesi'nin çağrısına fırıncılardan destek geldi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı belediye meclis salonunda ilçede faaliyet gösteren fırıncılarla bir araya gelerek kardeşlik seferberliği çağrısı hakkında bilgi verdi. Başkan Sandıkçı'nın 1 maaşını bağışlayarak duyurusunu gerçekleştirdiği çağrıya onlarca hayırsever vatandaş gıda kolisi bağışlayarak desteklerini açıklamıştı. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırıncılar ise bu kampanyaya destek sözü vererek toplamda 50 bin ekmek bağışlayacaklarını duyurdu.

Kampanyaya verilen destekten son derece memnun olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, düsturunu ilke edinmiş bir dinin müntesipleri olarak bir seferberlik başlattık ve bu şekilde dayanışma ve yardımlaşmanın önünü açtık. Yapmış olduğumuz çağrıya desteklerini açıklayan tüm fırıncı kardeşlerimize, işletme sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere 50 bin adet ekmek markası teslim edecekler. Bizler de bunu özellikle Korona virüsü tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz. Burada önemli olan güveni tesis etmek. Hem vatandaşlarımız hem de işletme sahiplerimiz bu hususta bizlere güveniyor. Bizler de bu güvenin karşısında gayretli, disiplinli ve özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Normal zamanlarda da muhtaç ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yardımlarımız zaten sürüyordu. Bunun sayısını artırdık. Amacımız özellikle bu dönemde içinden geçtiğimiz süreç nedeniyle mağdur olan kardeşlerimize ulaşmak. Bu noktada da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz bize yeteriz. Geçmişten bugüne Türk milleti olarak çok zor günlerden geçtik ama bu günleri hep birlikte kenetlenerek, yardımlaşarak, dayanışmayı artırarak aşmayı başardık. Bu zor günleri de aşacağımıza yürekten inanıyorum. Kardeşlik seferberliği kampanyamıza destek vererek komşularını unutmayan tüm hayırsever kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Canik Belediyesi, Canik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Canik'in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 bin ekmek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların koronavirüsle ilgisi yok - Haber 18:32: SANKON ve GESKON'dan basın mensuplarına teşekkür - Haber 18:32: Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı - Haber 18:32: Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'den AA'ya 100. yıl tebriği Açıklaması - Haber 18:32: Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi