Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok

Canik Belediyesi, salgın riskini ortadan kaldırmaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok
Canik Belediyesi, salgın riskini ortadan kaldırmaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ambalajsız ekmek satışına müsaade edilmiyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan fırınlara, marketlere, pastanelere, elle temas eden gıda ürünlerinin satışı yapılan işletmelere virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.

"Ambalajsız satışa izin yok"

Belediye zabıta ekipleri, fırınlarda pastaneler ve bakkallarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulunuyor. Bone ve eldiven denetimlerinin yanında, ruhsat, ortam hijyeni, ekmek gramajı ve etiket kontrolü ile personel kıyafetlerini denetleyen ekipler, fırın ve marketlerde ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini esnafa anlatıyor. Hijyen ve salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağı esnaflara hatırlatılıyor

Belediye Zabıta Müdürlüğü personelleri bir araya gelerek "Biz Sizin İçin Buradayız, Siz de Bizim İçin Evde Kalın" yazılı kağıtlarla Canik halkına evde kalın mesajı verdi. 7/24 Canik halkının sağlıklı yaşaması için çalışmalarının devam ettiğini söylediler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan, salgın hastalığın önlenmesi kapsamında belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek her türlü önlemi almak zorundayız. Çalışmalarımızı bu kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçemizin tamamında hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Bu zorlu günlerde özverili bir şekilde çalışma gayreti gösteren personellerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de hem çalışanlarımız için, hem de kendi sağlığımız için salgın riski ortadan kalkana kadar evimizde kalalım. Sağlıklı kalalım" dedi. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Canik Belediyesi, Zabıta, Canik, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:03: Edirne'de meydan ve caddelerde sosyal mesafeye kısmen uyuluyor - Haber 16:03: Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı - Haber 16:03: Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı - Haber 16:03: Prof. Dr. Ahmet Maranki: "Devletimiz dünyaya örnek bir davranış göstermiştir" - Haber 16:02: Sanatçılar, Kovid-19 mücadelesinde Kızılay'a "Sensiz Olmaz" diyerek destek verdi - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:38: Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı - Magazin