Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Canik'te 'Evde Kal, Hediyeni Al' - Haberler

Canik'te "Evde Kal, Hediyeni Al"

Samsun Canik Belediyesi, korona virüsü salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal, Kitabını Al" kampanyasının ardından şimdi de öğrencilere yönelik "Evde Kal, Hediyeni Al" kampanyası başlattı.

24.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:36
Canik'te
Samsun Canik Belediyesi, korona virüsü salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal, Kitabını Al" kampanyasının ardından şimdi de öğrencilere yönelik "Evde Kal, Hediyeni Al" kampanyası başlattı.

Canik Belediyesi korona virüs mücadelesinde "Evinde Kal Türkiye" çağrısına destek vermeye devam ediyor. Her hafta bir konu belirleyip, belirlenen konuyla ilgili foto ve videoları twitter'da #evdekalhediyenialCanik etiketiyle paylaşan öğrenciler Canik Belediyesi tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.

"Kampanyamıza katılım sağlayın ödüllerinizi alın"

Bu haftanın konusunu "EBA" olarak belirlediklerini belirten Başkan Sandıkçı öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu EBA TV ile ders çalışma foto ve videolarınızı #evdekalhediyenialCanik etiketiyle twitter hesabınızdan paylaşırsanız sürpriz hediyelerinizi bizzat sizlere ulaştıracağız" dedi.

"Sizlerin sağlığı her şeyden önemli"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yeni uygulamaya koydukları "Evde Kal, Hediyeni Al" proje kapsamında başlattıkları kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada "Sevgili öğrenciler sizlerin eğitimi hem sizin hem ülkemizin geleceği için çok çok önemli. Yarınlarımızın geleceği siz gençlerin eğitimlerinden geri kalmasını asla arzu etmiyoruz. Gelecekte ülkemizi sizlere emanet edeceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalığın sona bulacağı güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'mızın siz öğrencilerimiz için hazırladığı uzaktan eğitim programını TRT EBA TV üzerinden aksatmadan takip etmelisiniz. Okullarınıza döndüğünüzde Uzaktan Eğitim sayesinde aldığınız bilgilerle bir boşluğa düşmekten, derslerinizde geri kalmaktan kurtulmuş olacaksınız" diye konuştu.

"Bu süreç de çocuklarımızın yanında olalım, ihmal etmeyelim"

Anne ve babalara da seslenen Başkan Sandıkçı, "Anne babaların uzaktan eğitim sürecinde çocuklarının derslerini düzenli takip etsinler. Evlerinin en uygun odasını onların eğitimleri için ayırarak, sessiz bir ortamda derslerini dinlemelerine yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Canik Belediyesi, Samsun, Canik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü - Haber 16:43: Ataşehir'de minibüsten cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haber 16:42: Antalyalılar "evde kal" çağrılarına uydu - Haber 16:42: Ayakkabılarına gizledikleri 1 kilo eroin ile yakalandılar - Haber 16:42: Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading