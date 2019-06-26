Canik'te istişare ve koordinasyon toplantısı

Canik Belediyesi, ilçesinde bulunan 53 mahalle muhtarı ile koordinasyon ve istişare toplantısında bir araya geldi.



Canik Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Eler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratları katıldı.



Toplantının ana gündem maddesini Canik ilçesindeki alt yapı sorunları, Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki yolların durumu ve kentsel dönüşüm oluşturdu. Mahalle muhtarlarının tamamının katıldığı gözlenen toplantıda muhtarlara tek tek söz verilerek, mahallelerinin sorunları, vatandaşların muhtarlığa ilettiği beklenti ve talepleri, muhtarların mahalleleri ile ilgili genel talepleri dinlenilerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.



Canik Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantısıyla Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesinin birlikte gerçekleştirmesi gereken hizmetlerle ilgili bir yol haritası çıkarılacak.



Özellikle Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki işlerin öncelik sırasına göre ivedilikle gerçekleştirilmesi sağlanacak olan istişare toplantısında Canik İlçesinin mahalle mahalle sorunları konuşuldu.



Toplantının ana gündem maddesini, son günlerde gerçekleşen ani ve sağanak yağışlar neticesinde başta Mekke ve Ulus Caddesi olmak üzere kırsal mahallelerdeki alt yapı sorunları, yol ağı talepleri, sel ve heyelan nedeniyle tahrip olan yollar, selden ve heyelandan zarar gören vatandaşların durumu, imar sorunları, kanalizasyon sorunları, içme suyu sorunları, çevre düzenlemesi talepleri ve mert ırmağının ıslahı oluşturdu.



Ayrıca Canik ilçesinin ihtiyacı olan ve ilk planda Soğuksu Mahallesi'nin öncelik sırasına alındığı kentsel dönüşüm konusunda da hangi aşamada olunduğu ve sürecin nasıl işleyeceği hususunda muhtarlar bilgilendirildi.



Koordinasyon ve istişare toplantısında söz alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız yönetim paydaşımız. Biz yönetim anlayışımızı ortaya koyarken ortak akıl ve toplumun müşterek sesi vurgusu yapmıştık. Bu manada muhtarlarımızın üstlendiği misyonu önemsiyoruz. İlçemizi ortak akılla ve toplumumuzun müşterek sesine kulak vererek yöneteceğiz. İlçemizdeki tüm sorunlara ve vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerine vakıfız. Hizmet planlamamızı yaparken keyfiyete göre değil ehemmiyete göre hareket ediyoruz. Bu planlamamızı uygulama aşamasında ilçemizin hukukunu koruyarak şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Bu manada istişare ve koordinasyon toplantımıza iştirakinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çözüm ve sonuç odaklı bir anlayışla asli işlerimizi birlikte planlayacak ve uygulamayı da öncelik sırasına göre ivedilikle gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olagelen sorunların üstesinden siz değerli muhtarlarımızla el ele vererek Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteği ile aşacağız. Biz istiyoruz ki ilçemiz asli sorunlarını çözmüş bir ilçe olarak gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, engellilerinin huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir ilçe haline gelsin. Sürdürülebilir büyümeyi ve yüksek yaşam kalitesini tüm mahallelerimize yayacak ve ortak bir ilçe kültürü oluşturacağız. Kamu kaynaklarını israf etmeden, hak ve adalet ölçüsüne göre, birebir insan odaklı birebir gönüllere dokunan projeler üreteceğiz. Yol haritamızı hazırlarken muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Ortak akla önem vererek ben yaptım oldu anlayışını reddeceğiz. Bir yandan gönül belediyeciliği düsturuyla hareket edecek diğer yandan yatırım belediyeciliğini esas alarak ilçemizin uzun yıllardır süregelen sorunlarını çözeceğiz" dedi.



Alt yapı ve kentsel dönüşüm sorununa neşter



Başkan Sandıkçı'nın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, katılımlarıyla ilgili Canik ilçesi muhtarlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Yeni dönem belediyecilik artık alt yapıyı tamamlamış ve insana odaklanan bir anlayışla sürdürülebilecek. Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun bir yönetim ve halkla iletişim anlayışını hedefliyoruz. Bu manada bu buluşmaları önemsiyoruz. Yerelden merkeze doğru sürdürülen kapsamlı bir projenin uygulayıcıları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tüm ilçelerimizdeki insanlarımızın yaşam standartları ortak bir noktada buluşacak. Alt yapı sorunu kalmamış bir Samsun'u oluşturacağız. İlçe Belediyesi Büyükşehir Belediyesi ayrımı olmadan tüm sokaklarımızın mahallelerimizin ilçelerimizin sorununu yetki karmaşası yaşamadan birlikte çözeceğiz. Temel problemlerimizi çözerek üretime, istihdama, ticarete ihracata, sanata, kültüre ve sosyal yaşama yönelik atılımlar gerçekleştireceğiz. Bunları yaparken toplumumuzun her kesiminin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak yapacağız. Bu buluşmayı sağlayan Canik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor istişare ve koordinasyon toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından alt yapı ve kentsel dönüşüm konuları esas alınarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları, Saski Genel Müdürü, SAMULAŞ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı, Canik Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Canik Belediyesinin bürokratları, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantısının değerlendirilmesi, toplantıdan çıkan kararların uygulama aşamalarının belirlenmesi ve birlikte gerçekleştirilecek hizmetlerle ilgili yol haritasının çizilmesi noktasında görüşmeleri sürdürerek ortak çalışma birimi oluşturuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA